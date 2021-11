Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic, Federer… Ce gros aveu de Thiem sur le Big 3 !

Publié le 4 novembre 2021 à 19h35 par B.C.

Actuellement à l’écart en raison d’une blessure au poignet, Dominic Thiem s’est prononcé sur ses confrontations face au Big 3 du tennis.

Depuis plus de quinze ans, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic dominent le tennis mondial. Avec 60 titres du Grand Chelem au total, 20 chacun, le Big 3 n’a laissé que des miettes aux autres joueurs du circuit, bien que cette domination prenne doucement fin. A l’occasion d’un podcast présenté par le milieu du Real Madrid Toni Kroos et son frère Félix, Dominic Thiem n’a pas caché les difficultés qu’il a rencontrées au cours de ses premières confrontations face à ces trois mastodontes.

« Vous ne devez pas seulement les vaincre de sur le court, mais aussi vaincre leur statut légendaire »