Tennis : La grande annonce de Dominic Thiem sur son retour !

Publié le 5 octobre 2021 à 11h35 par B.C.

Touché au poignet en juin dernier, Dominic Thiem a indiqué qu’il n’aurait pas besoin de subir d'intervention chirurgicale.

Dominic Thiem vit une saison 2021 cauchemardesque. Éliminé d’entrée à Roland-Garros, l’Autrichien espérait se relancer à Wimbledon, mais une blessure au poignet droit l’a privé du rendez-vous londonien. Depuis, Dominic Thiem prend son mal en attendant son retour, qui n’aura pas lieu avant 2022. Le joueur de 28 ans avait en effet annoncé dans la foulée la fin de sa saison, et une possible opération était envisagée pour lui. Cependant, ce scénario a été écarté par le principal intéressé.

« Mon poignet a l'air bien »