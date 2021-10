Tennis

Tennis : Federer, disqualification... La sortie ahurissante du clan Djokovic !

Publié le 4 octobre 2021 à 17h35 par La rédaction

Ancien formateur de Novak Djokovic, Nikola Pilic ne comprend pas la réaction des supporters vis à vis de Novak Djokovic, pourtant considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire.

Vainqueur de vingt titres du Grand Chelem depuis le début de sa carrière et auteur d’une saison époustouflante, Novak Djokovic est considéré, à juste titre, comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire. Pourtant, sa côte de popularité reste en deçà de celle de Rafael Nadal et de Roger Federer. Une réaction, que ne comprend pas Nikola Pilic. Ancien formateur de Novak Djokovic, il a notamment évoqué la disqualification du Serbe lors de l’US Open 2020 pour justifier ses propos. Lors de sa rencontre face à Pablo Carreno-Busta, le numéro un mondial avait envoyé une balle sur une juge de ligne.

« Je pense que son succès a nui à l’Occident »