Tennis : Medvedev, Tsitsipas... Le gros constat de Zverev sur la nouvelle génération !

Publié le 5 novembre 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 5 novembre 2021 à 19h36

Alors que Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal dominent le tennis depuis plus de 15 ans, la nouvelle génération se fait petit à petit une place sur le circuit selon Alexander Zverev.

La jeunesse compte prendre le pouvoir sur la scène du tennis mondial. Depuis plus de 15 ans maintenant, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic se livrent une énorme bataille sur le circuit. Ainsi, les trois cadors ont remporté chacun 20 tournois du Grand Chelem. Toutefois, la nouvelle génération commence à se faire un nom, comme en témoigne Alexander Zverev.

« Il y a désormais un groupe de jeunes joueurs qui menacent le Big 3 en Grand Chelem »