Tennis : Gaël Monfils fait le bilan de sa saison 2021 !

Publié le 4 novembre 2021 à 17h35 par T.M.

En abandonnant à Bercy, Gaël Monfils a par la même occasion mis un terme à sa saison 2021. L’occasion pour le Français de faire le bilan.

Ce jeudi, à Bercy, Gaël Monfils aurait dû affronter Novak Djokovic en huitième de finale. Un choc qui n’a finalement pas eu lieu puisque diminué physiquement, le Français n’a pas pu tenir sa place et a ainsi abandonné. Si le Serbe avant donc lors de ce Rolex Paris Masters, Monfils s’arrête lui là et par la même occasion, c’est sa saison 2021 qui prend fin. Une saison qui aura été très dure pour le joueur de 35 ans, qui est passé par des moments difficiles.

« C'est une saison très dure cette année »