Tennis : Zverev met en garde Thiem pour son avenir !

Publié le 3 novembre 2021 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 3 novembre 2021 à 13h39

Blessé depuis de plusieurs mois au poignet, Dominich Thiem s'apprête à faire son retour sur les courts. Toutefois, Alexander Zverev espère que l'Autrichien ne va pas se précipiter.

Dominic Thiem ne gardera pas un très beau souvenir de cette année. L'Autrichien traîne en effet depuis le mois de juin dernier une blessure au poignet, l'ayant contraint de déclarer forfait pour la fin de la saison 2021. Ainsi, le désormais numéro 12 au classement ATP a notamment dû faire l'impasse sur Wimbledon et l'US Open. Dernièrement, Dominic Thiem a annoncé sa participation au prochain tournoi d'Abu Dhabi. Un retour qui pourrait être précipité selon Alexander Zverev.

« Je serai lui, je ne prendrai aucun risque pour mon retour»