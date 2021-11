Tennis

Tennis : L'énorme aveu de Novak Djokovic sur son calvaire !

Publié le 7 novembre 2021 à 11h35 par A.D.

Ecarté des courts pendant de longues semaines, Novak Djokovic a fait son retour au Masters de Paris. Avant de défier Daniil Medvedev en finale, l'ogre serbe est revenu sur son calvaire.

Novak Djokovic revient de loin. Après sept semaines sans compétition, le numéro un mondial a fait son retour au Masters de Paris. Et il n'a pas perdu de temps pour retrouver les sommets. En effet, Novak Djokovic est parvenu à se hisser jusqu'à la finale du tournoi. Une finale qu'il disputera face à Daniil Medvedev, son dauphin au classement ATP. Avant ce choc, Novak Djokovic s'est livré sur les semaines où il a dû rester loin des courts.

«Je dois dire que j'ai apprécié de m'éloigner du circuit»