Tennis

Tennis : Le message fort de Medvedev avant sa finale contre Djokovic !

Publié le 7 novembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Ce dimanche, Novak Djokovic et Daniil Medvedev se retrouveront à nouveau en finale d'un tournoi. Si le Serbe voudra prendre sa revanche après sa défaite à l'US Open, le Russe, lui, s'attend à du changement dans le jeu du numéro 1 mondial.

Ce dimanche, Novak Djokovic et Daniil Medvedev s’affronteront en finale du Rolex Paris Masters. L’occasion pour le Serbe de prendre sa revanche après s’être incliné contre le Russe à l’US Open. « J'espère que je vais pouvoir changer la donne ici, j'espère que j'ai appris de ce qui s'est passé à New York » annonçait d’ailleurs le numéro 1 mondial dans des propos rapportés par L’Equipe . De son côté, Daniil Medvedev s’attend à retrouver un Novak Djokovic différent de la finale aux Etats-Unis en septembre dernier. Le numéro 2 au classement ATP prévoit du changement dans le jeu de Nole .

« Il va certainement changer quelque chose dans son jeu. Donc, il va falloir que j’y pense, que je m’adapte »