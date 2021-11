Tennis

Tennis : Tsitsipas rend un vibrant hommage à Novak Djokovic !

Publié le 7 novembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Depuis plusieurs années maintenant, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer règnent en maître sur le monde du tennis. Néanmoins, pour Stefanos Tsitsipas, le Serbe sort clairement du lot.

Depuis plus d’une décennie maintenant, le monde du tennis est dominé par trois hommes : Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Le Big 3 , composé du Serbe, de l’Espagnol et du Suisse a presque raflé tous les trophées possibles. À eux seuls, ils totalisent 60 titres en Grand Chelem parfaitement répartis (20 sacres pour chacun des trois joueurs). Le débat fait donc rage lorsqu’il s’agit de désigner le meilleur joueur du monde et de l’histoire. Néanmoins, pour Stefanos Tsitsipas, il n’y a aucun doute possible.

« Actuellement, il y a seulement un Big 1 : Novak Djokovic »