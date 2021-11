Tennis

Tennis : Federer, record… Le message fort de Novak Djokovic !

Publié le 8 novembre 2021 à 14h35 par T.M.

D’ici quelques jours, Novak Djokovic sera avec les meilleurs jours du monde à Turin pour disputer le Masters. A cette occasion, le Serbe a prévenu Roger Federer.

Ce dimanche, face à Daniil Medvedev, Novak Djokovic a remporté le Rolex Paris Masters. Un nouveau titre à ajouter au CV du numéro 1 mondial, qui finira d’ailleurs cette année 2021 sur le toit de la planète tennis. Toutefois, pour le Serbe, l’année n’est pas encore tout à fait terminer. En effet, avec les meilleurs joueurs du monde, Djokovic a rendez-vous à Turin pour disputer le traditionnel Masters de fin d’année. L’occasion pour Nole d’égaler un record actuellement détenu par Roger Federer, qui a remporté ce tournoi à 6 reprises.

« J’aime battre des records »