Tennis : Le message fort de Medvedev sur Djokovic après sa défaite à Bercy !

Publié le 8 novembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Au moment de sortir un joueur du Big3 du lot dans le débat du GOAT, Novak Djokovic était souvent écarté en premier. Mais la tendance serait en train de s'inverser pour le Serbe selon Daniil Medvedev.

Trois noms ont régné sur le monde du tennis pendant plus d’une décennie : Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Le Serbe, l’Espagnol et le Suisse ont pratiquement raflé tous les trophées, laissant très peu de place aux autres joueurs sur le circuit ATP. À eux seuls, ils ont été sacrés champion à 60 reprises en Grand Chelem (20 chacun). Il est donc difficile d’en sortir un du lot pour désigner le meilleur joueur de l’histoire du tennis. Néanmoins, les fans avaient tendance à écarter plus facilement Nole du groupe, le numéro un mondial étant très peu apprécié des amateurs de ce sport. Mais cela serait en train de s’inverser selon Daniil Medvedev.

« Même ses détracteurs commencent à l’apprécier »