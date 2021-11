Tennis

Tennis : Andy Murray dévoile la clé de la victoire de Djokovic contre Medvedev !

Publié le 11 novembre 2021 à 20h35 par A.D.

Poussé dans ses retranchements par Daniil Medvedev, Novak Djokovic a su révolutionner son jeu pour l'emporter. Comme l'a remarqué Andy Murray, le numéro 1 mondial a pu renverser le Russe en finale à Paris grâce à une nouvelle stratégie : les services-volées.

Novak Djokovic a eu du mal à l'emporter face à Daniil Medvedev en finale du Masters de Paris. En effet, le Russe a très bien débuté la rencontre face au numéro un mondial. A tel point qu'il a remporté le premier set (6-4). Pour revenir à hauteur et inverser la tendance avant de l'emporter (6-3, 6-3), Novak Djokovic a dû changer son fusil d'épaule et modifier totalement sa manière de jouer. Et comme l'a expliqué Andy Murray, les services-volées de Novak Djokovic ont déstabilisé Daniil Medvedev.

«Je suis sûr que Daniil ne s’attendait pas à ce que Novak fasse autant de service‐volées»