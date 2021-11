Tennis

Tennis : L'énorme joie de Murray après son exploit contre Sinner !

Publié le 11 novembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Victorieux de Jannick Sinner au deuxième tour du tournoi de Stockholm, Andy Murray n'a pas caché sa joie après la rencontre.

Proche un temps de la retraite en raison de douleurs récurrentes à la hanche, Andy Murray parvient à enchaîner et à réaliser des prestations solides. Quelques jours après une défaite frustrante face à Dominik Koepfer au Rolex Paris Masters, l’ancien numéro un mondial a réalisé l’exploit en battant Jannik Sinner, classé numéro 10 à l’ATP, au deuxième tour du tournoi de Stockholm (7/6 6/3). En quart de finale, Andy Murray affrontera l’Américain Tommy Paul. Mais avant de se pencher sur ce match, le Britannique a savouré cette victoire.

« Aujourd’hui a été la meilleure victoire de la saison pour moi »