Tennis : Benoit Paire s’enflamme pour l’OM et l’ASSE !

Publié le 9 novembre 2021 à 18h35 par T.M.

Joueur de tennis, Benoit Paire est également un grand fan de football, ayant notamment une certaine affection pour l’OM et l’ASSE.

A 32 ans, Benoit Paire fait aujourd’hui parler de lui sur le circuit ATP. De par ses performances et également ses coups de sang, le Français est un joueur reconnu sur la planète tennis. Pour autant, Paire ne pense pas seulement à la petite balle jaune, lui qui est également un grand fan de football. Il y a quelques jours, il avait d’ailleurs disputé un match caritatif au Vélodrome, un moment fort pour le supporter de l’OM, qui apprécie également l’ASSE.

« J’adore l’AS Saint-Étienne »