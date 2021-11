Tennis

Tennis - Coupe Davis : Hugo Gaston annonce la couleur après sa convocation !

Publié le 12 novembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Pour palier au forfait d'Ugo Humbert, le capitaine de l'équipe de France Sébastien Grosjean a fait appel à Hugo Gaston pour le Coupe Davis. Malgré ses 21 ans, le Français compte saisir cette belle opportunité.

Du 25 novembre au 5 décembre prochain aura lieu la deuxième édition de la Coupe Davis sous son nouveau format, après le rachat de la compétition par la société Kosmos de Gerard Piqué. Étincelant notamment lors du dernier Rolex Paris Masters, Hugo Gaston a été convoqué par Sébastien Grosjean afin de remplacer Ugo Humbert, forfait. Le désormais 67e joueur mondial sera ainsi aux côtés de Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut, Arthur Rinderknech et Adrian Mannarino, ce dernier étant également appelé en renfort.

« Je pense que j'ai toutes mes chances de jouer »