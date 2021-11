Tennis

Tennis : Novak Djokovic annonce la couleur pour le Masters !

Publié le 12 novembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Vainqueur du Rolex Paris Masters, Novak Djokovic aborde le Masters avec détermination, même s'il ne cache pas ressentir de la fatigue après une saison éprouvante.

Après sa victoire face à Daniil Medvedev en finale du Rolex Paris Masters, Novak Djokovic a pris la direction de Turin afin de disputer le tournoi des maîtres, qui clôture la saison. Le numéro un mondial est fixé et fera face en phase de groupes à Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud et Andrey Rublev. Le premier match de Djokovic aura lieu lundi face au joueur norvégien. Présent en conférence de presse, le Serbe a fait le point sur sa forme avant d’entamer le Masters.

« C’est un tournoi qui m’a toujours réussi »