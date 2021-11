Tennis

Tennis : L'énorme mise au point de Novak Djokovic sur son avenir !

Publié le 15 novembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Après sa victoire face à Casper Ruud au Masters, Novak Djokovic a tenu à mettre les choses au clair au sujet de son avenir.

Numéro un mondial, Novak Djokovic a débuté son Masters de la meilleure des manières en venant à bout de Casper Ruud en deux sets (7/6 6/2). Questionné par le speaker après ce match, le Serbe s’est exprimé sur son avenir. Et certains médias ont indiqué que le joueur comptait se retirer des courts dans deux ans, soit à l’âge de 36 ans. Une simple erreur de traduction, comme l’ont reconnu ces médias. Présent en conférence de presse, Novak Djokovic a tenu lui aussi à rassurer ses fans.

« Je n’ai aucune raison de penser à quitter le tennis »