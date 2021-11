Tennis

Tennis : Le message fort de Novak Djokovic sur ses ambitions !

Publié le 14 novembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Novak Djokovic a presque remporté tous les tournois auquel il a participé cette saison. À 34 ans, le Serbe aurait toujours l'ambition d'être le meilleur joueur de tennis et il sait déjà ce qu'il doit travailler pour rester numéro 1 mondial.

Cette saison, Novak Djokovic a une nouvelle fois démontré qu’il avait l’étoffe de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du tennis. Le Serbe a presque réalisé un Grand Chelem calendaire, étant sacré champion à l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon mais s’inclinant en finale de l’US Open face à Daniil Medvedev en septembre dernier. Récemment, le numéro 1 mondial a remporté un nouveau titre en s’imposant au Rolex Paris Masters. Néanmoins, Novak Djokovic ne compte pas s’arrêter là.

« Je suis constamment à la recherche de la bonne formule pour être le plus fort de tous »