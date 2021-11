Tennis

Tennis : Kyrgios s'enflamme totalement pour Federer !

Publié le 15 novembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Nick Kyrgios n'a pas tari d'éloges à l'égard de Roger Federer. Pour le joueur australien, le Suisse est le plus grand joueur de tous les temps, loin devant Rafael Nadal et Novak Djokovic.

La saison suit son cours, sans Roger Federer. Blessé au genou, le joueur suisse est absent des courts de tennis depuis plusieurs mois, et devrait être trop juste pour le prochain Open d’Australie selon son entraîneur. « Il est très peu probable que Roger Federer joue l’Open d’Australie. Il a 40 ans et ne récupère pas aussi vite qu’avant. Mais il veut à nouveau concourir et ne prendra pas sa retraite d’un coup » a confié Ivan Ljubicic. Roger Federer n’a donc pas l’intention de prendre sa retraite, pour le plus grand bonheur du public, mais aussi de Nick Kyrgios, grand fan du Maestro .

« Le GOAT ? Aujourd'hui, je dis Federer »