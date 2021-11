Tennis

Tennis : Cette grande annonce du clan Federer pour son retour !

Publié le 14 novembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Absent des courts en raison d'une blessure au genou, Roger Federer ne devrait pas faire son grand retour avant 2022 selon son entraîneur Ivan Ljubicic.

Roger Federer se fait désirer sur le circuit. Le Suisse n'est plus apparu sur un court de tennis depuis le 7 juillet dernier et une défaite en quart de finale de Wimbledon. Blessé au genou, Rodger avait ainsi pris la décision de se faire opérer, l'obligeant de ce fait à s'absenter pour une longue durée. À 40 ans, Roger Federer ne devrait par conséquent pas prendre le moindre risque pour son retour au plus haut niveau.

« Nous verrons Roger l’année prochaine »