Tennis

Tennis : L'énorme mise au point de Medvedev sur sa participation à l'Open d'Australie !

Publié le 13 novembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Présent en conférence de presse à Turin, Daniil Medvedev a laissé entendre qu'il pourrait disputer le prochain Open Australie.

« Je veux envoyer un message à tous les habitants de l’Etat de Victoria qui ont bien fait les choses et se sont fait vacciner : ce gouvernement n’accordera aucune dérogation aux joueurs de tennis non vaccinés pour entrer ici. Nous ne voulons que des personnes vaccinées » avait confié le Premier Ministre de l’Etat de Victoria. Autrement dit, les joueurs devront être vaccinés contre la Covid-19 pour pouvoir participer à l’Open d’Australie en janvier 2022. Certains comme Novak Djokovic ou Pierre-Hugues Herbert ne sont pas surs de pouvoir se rendre à Melbourne, les deux joueurs n'étant pas vaccinés.

« Ma décision peut changer mais je ne veux plus parler de ma situation médicale »