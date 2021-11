Tennis

Tennis : La technique étonnante de Federer pour gérer ses émotions !

Publié le 13 novembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Alors qu'il est toujours éloigné du circuit en raison d'une blessure à un genou, Roger Federer n'en reste pas moins actif dans la presse. Le Suisse a ainsi révélé sa technique originale pour gérer ses temps faibles lors de ses matchs.

Absent depuis le 7 juillet dernier et une défaite en quart de finale à Wimbledon, Roger Federer se remet petit à petit d'une opération au genou. À 40 ans, le Suisse n'est toujours pas décidé à prendre sa retraite et compte revenir prochainement sur les courts. En attendant, le désormais numéro 16 mondial s'occupe dans les médias. Rodger a ainsi dévoilé sa botte secrète pour gérer ses émotions en plein match.

« Une astuce qui m’a beaucoup aidé est celle de la serviette »