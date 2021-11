Tennis

Tennis : L'annonce du clan Federer sur son grand retour !

Publié le 11 novembre 2021 à 17h35 par A.D.

Alors qu'il se remet d'une nouvelle blessure au genou, Roger Federer ne devrait pas faire son grand retour avant la saison prochaine. Interrogé sur son fils, Robert Federer a donné des nouvelles de son état de santé.

Agé de 40 ans, Roger Federer n'a plus les jambes de ses 20 ans et son corps lui fait ressentir. Peu épargné par les pépins physiques ces derniers mois, le maitre à jouer suisse est actuellement en convalescence après une énième blessure au genou. Et pour ne pas prendre le moindre risque, Roger Federer devrait attendre la saison prochaine pour faire son grand retour. Lors d'un entretien accordé à Sky Sport , Robert Federer s'est livré sur l'état de santé de son fils.

«Roger se sent bien, se construit et se remet en forme»