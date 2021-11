Tennis

Tennis - Roland-Garros : Cette énorme prédiction sur Rafael Nadal !

Publié le 9 novembre 2021 à 16h35 par A.D.

A 35 ans, Rafael Nadal reste l'un des touts meilleurs joueurs du circuit, mais son corps commence à lui causer du tort. Selon Patrick McEnroe, le Majorquin peut encore remporter trois Roland-Garros s'il est épargné par les pépins physiques d'ici la fin de sa carrière.

Alors qu'il a soufflé ses 35 bougies, Rafael Nadal commence à enchainer les problèmes physiques. Ce qui a eu un impact sur son classement, puisqu'il est passé de la 2ème à la 6ème place au circuit l'ATP. Malgré tout, Rafael Nadal reste l'un des meilleurs joueurs du monde lorsqu'il est épargné par les blessures. A tel point que Patrick McEnroe le voit encore remporter trois Roland-Garros avant la fin de sa carrière.

«S’il parvient à rester en bonne santé, il pourrait remporter trois Roland-Garros supplémentaires»