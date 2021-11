Tennis

Tennis : Les gros doutes de Tsitsipas avant le Masters...

Publié le 12 novembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Alors qu'il avait déclaré forfait lors du dernier Rolex Paris Masters, Stefanos Tsitsipas espère retrouver sa forme avant son premier match du Masters face à Andrey Rublev lundi.

Numéro quatre au classement ATP, Stefanos Tsitsipas était annoncé, à juste titre, comme l’un des possibles vainqueurs du Rolex Paris Masters. Mais l’aventure s’est terminée prématurément pour le joueur grec, contraint d’abandonner lors de son deuxième tour face à l’Australien Alexei Popyrin en raison d’une douleur au bras. « C’est mon bras, j’ai un petit problème depuis longtemps, et cela s’est accru ces dernières semaines, donc j’essaye de le protéger» avait déclaré Tsitsipas à l’issue de cette rencontre.

« J’espère que pour mes débuts, ces problèmes seront résolus »