Tennis : Medvedev répond aux critiques sur sa relation avec Djokovic !

Publié le 13 novembre 2021 à 11h35 par La rédaction

Alors que Daniil Medvedev et Novak Djokovic s'entraînent parfois ensemble en dehors des compétitions, le Russe avait essuyé quelques critiques, notamment sur le fait de trop dévoiler son jeu au numéro 1 mondial. Un avis que ne partage pas Medvedev.

En plus de s'affronter en finale du dernier US Open ou du récent Rolex Paris Masters, Daniil Medvedev et Novak Djokovic se retrouvent souvent pour s'entraîner ensemble. Au mois d'octobre, les deux leaders du classement ATP s'étaient d'ailleurs rendus à la Mouratoglou Academy, près de Nice, pour se préparer au tournoi parisien. Alors que les deux hommes se sont de nouveau retrouvés à leur arrivée à Turin en prévision du Masters, Daniil Medvedev a tenu à répondre à certaines critiques vis-à-vis de sa relation avec Novak Djokovic.

« Si nous en avons tous les deux envie, nous le referons à l’avenir »