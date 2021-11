Tennis

Tennis : Le coup de gueule de Medvedev malgré sa victoire au Masters !

Publié le 14 novembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Alors qu'il s'est imposé pour son entrée en lice au Masters face à Hubert Hurkacz (6-7, 6-3, 6-4), Daniil Medvedev a fait part de sa déception après la rencontre.

La victoire ne semble pas suffire à faire le bonheur de Daniil Medvedev. Pour ses débuts au Masters, le Russe a remporté son match contre le Polonais Hubert Hurkacz (6-7, 6-3, 6-4). Malgré ce succès, le numéro 2 mondial a tenu à exprimer son mécontentement en raison des conditions de jeu trop rapides selon lui à Turin.

« La tactique ne faisait pas partie du match »