Tennis

Tennis : Andy Murray dresse le bilan de son année 2021

Publié le 13 novembre 2021 à 19h35 par B.C.

Alors qu’il s’est incliné cette semaine contre Tommy Paul en quart de finale du tournoi de Stockholm (6–2, 3–6, 6–3), Andy Murray s’est prononcé sur sa saison mitigée.

À 34 ans, Andy Murray est parvenu à surmonter les blessures et à enchaîner les rencontres cette saison, avec plus ou moins de réussite. L’Écossais a retrouvé un niveau de jeu convenable depuis son retour en 2019 et a décroché plusieurs victoires remarquables cette saison, contre Jannik Sinner, Hubert Hurkacz ou encore Frances Tiafoe. L’ancien numéro 1 mondial s’est néanmoins incliné en quart de finale à Stockholm cette semaine contre Tommy Paul. Après cette défaite, Andy Murray s’est prononcé sur cette année 2021, tout en ayant en ligne de mire la prochaine saison.

« C’est positif car c’est sûr que je peux mieux jouer »