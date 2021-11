Tennis

Tennis : L'énorme constat de cette légende sur Novak Djokovic !

Publié le 14 novembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Pour l'ancien numéro 1 mondial Mats Wilander, Novak Djokovic n'a qu'un seul objectif en tête, à savoir devenir le meilleur joueur de tennis de tous les temps.

Novak Djokovic n'en finit plus d'impressionner grâce à ses performances XXL. Lors de la finale du dernier US Open, le Serbe n'est pas passé loin d'un Grand Chelem calendaire historique, mais s'est finalement incliné face à Daniil Medvedev. Près de deux mois plus tard, le numéro 1 mondial a pris sa revanche au Rolex Paris Masters en battant le Russe à Bercy. Ainsi, Novak Djokovic aura passé toute l'année 2021 en tête du classement ATP. Pour Mats Wilander, le Djoker compte laisser bien plus qu'une trace dans l'histoire de son sport.

« Il voudra être le meilleur du monde tout le temps »