Tennis : La terrible annonce du clan Federer sur son retour !

Publié le 15 novembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Blessé au genou, Roger Federer est absent des courts depuis le 7 juillet dernier. S'il y avait un petit espoir de le voir faire son retour lors de l'Open d'Australie en janvier prochain, Ivan Ljubicic, entraîneur du Suisse, a été assez clair sur la situation du joueur de 40 ans.

Plus le temps passe et plus Roger Federer se fait désirer sur le circuit. Le Suisse n’est plus apparu sur un court de tennis depuis sa défaite en quart de finale de Wimbledon face à Hubert Hurkacz le 7 juillet dernier. Touché à un genou, le désormais numéro 16 au classement ATP avait décidé de se faire opérer, le contraignant à s’éloigner des courts pour une longue durée. S’il y avait un possible espoir de le voir revenir pour lors de l’Open d’Australie qui se déroulera du 17 au 30 janvier 2022, Ivan Ljubicic a été clair sur la situation du joueur de 40 ans.

« Il est très peu probable que Roger Federer joue l’Open d’Australie »