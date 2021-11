Tennis

Tennis : Federer, Nadal... Novak Djokovic reçoit un vibrant hommage !

Publié le 15 novembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Pendant toute leur carrière, il a toujours été compliqué de sortir un joueur du Big3 du lot. Durant plus d’une décennie, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer ont dominé le circuit ATP. À eux trois, ils ont été sacré champion à 60 reprises en Grand Chelem (20 chacun) et ont laissé très peu de places aux autres joueurs. Par conséquent, le débat fait rage quand il s’agit de désigner un GOAT entre le Serbe, l’Espagnol et le Suisse. Néanmoins, pour Guido Pella, le choix est clair.

« Djokovic est meilleur que Nadal et Federer »