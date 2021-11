Tennis

Tennis : L'énorme sortie du clan Djokovic sur son état !

Publié le 18 novembre 2021 à 21h35 par La rédaction

À 34 ans et après avoir presque tout gagné dans sa carrière, Novak Djokovic a toujours la volonté d'être le meilleur sur le circuit ATP. Son physiothérapeute a d'ailleurs fait d'énormes révélations à son sujet, affirmant qu'il était bien loin de tout ce qu'il a pu connaître.

Au cours de sa carrière, Novak Djokovic a montré qu’il avait toutes les qualités nécessaires pour être considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tennis. Son palmarès parle pour lui. Le Serbe a été sacré à 20 reprises en Grand Chelem et détient le record du nombre de titres dans cette catégorie aux côtés de Rafael Nadal et Roger Federer. Cependant, à 34 ans, le numéro un mondial a toujours la volonté de montrer qu’il est le meilleur sur le circuit ATP. L’Argentin Ulises Badio a d’ailleurs fait une énorme révélation quant à la mentalité de Nole .

« C’est une personne extrêmement inhabituelle, quelqu’un qui n’est pas de cette planète »