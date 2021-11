Tennis

Tennis : Le message fort de Rafael Nadal sur Novak Djokovic !

Publié le 18 novembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Au cours de leur carrière, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont tous les deux démontré une grande force mentale. L'Espagnol a d'ailleurs lâché un message fort sur ce point en donnant des conseils pour les jeunes générations.

Pendant plus d’une décennie, le monde du tennis a été dominé en grande partie par Rafael Nadal et Novak Djokovic, en plus de Roger Federer. Les trois joueurs se sont partagés presque tous les trophées possibles, eux qui totalisent 60 sacres en Grand Chelem (20 chacun). Chaque joueur a ses qualités et ses défauts, et Rafael Nadal a relevé l’un des plus gros points forts de Novak Djokovic tout en donnant quelques conseils aux possibles futures générations qui viendront après leurs carrières.

« Il est peut‐être plus une machine en termes de mentalité »