Tennis

Tennis : Nadal, Murray... La dernière victime de Djokovic livre ses vérités après sa défaite !

Publié le 18 novembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Battu par Novak Djokovic au Masters, Andrey Rublev a reconnu la supériorité de son adversaire après la rencontre.

Deux victoires en deux matchs pour Novak Djokovic au Masters. Après avoir battu Casper Ruud lundi pur son entrée en lice, le numéro un mondial est venu à bout d’Andrey Rublev. Face au numéro 5 au classement ATP, le Serbe s’est montré intraitable pour l’emporter en deux petits sets (6/3 6/2). Déjà qualifié pour les demi-finales, Djokovic affrontera Cameron Norrie ce vendredi lors de la dernière journée de la phase de poules. Après sa défaite, Andrey Rublev est revenu sur son match.

« Je suis passé par là contre Nadal et Murray, la première fois que je les ai affrontés »