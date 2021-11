Tennis

Tennis : Novak Djokovic rend un vibrant hommage au «nouveau Nadal» !

Publié le 16 novembre 2021 à 19h35 par A.D.

Très prometteur à 18 ans, Carlos Alcaraz est considéré comme le «nouveau Nadal». Impressionné par le prodige espagnol, Novak Djokovic n'a pas tari d'éloges à son égard.

A seulement 18 ans, Carlos Alcaraz gravit les échelons à un vitesse incroyable. En effet, le crack espagnol réalise déjà de très belles choses dans le circuit ATP. A tel point qu'il est déjà surnommé le «nouveau Nadal» . Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Novak Djokovic a fait part de son admiration pour le jeune Carlos Alcaraz.

«Ce que Carlos Alcaraz a accompli cette année est historique»