Tennis

Tennis : Pete Sampras rend un grand hommage à Novak Djokovic !

Publié le 16 novembre 2021 à 10h35 par La rédaction

Le débat fait rage lorsqu'il s'agit de désigner le GOAT entre Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Mais pour Pete Sampras, l'identité du meilleur joueur de l'histoire est claire.

Pendant plus d’une décennie, le circuit ATP a été dominé par le Big3 . Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer ont raflé presque tous les trophées, eux qui totalisent 60 sacres en Grand Chelem (20 chacun). Ainsi, le débat fait rage lorsqu’il s’agit de désigner un GOAT entre le Serbe, l’Espagnol et le Suisse. Néanmoins, pour Pete Sampras, il n’y a aucune discussion possible concernant l’identité du meilleur joueur.

« C’est pour moi un signe clair qu’il est le plus grand de tous les temps »