Tennis

Tennis : Wawrinka fait passer un message fort à... Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 15 novembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Blessé au tendon, Stan Wawrinka se soigne au centre Ooredoo, sur invitation de Nasser Al-Khelaïfi. Le joueur suisse a tenu à remercier le président du PSG.

Ancien numéro trois mondial, Stan Wawrinka n’est plus apparu sur un court de tennis depuis le tournoi de Doha en mars dernier. Opéré du pied gauche, le Suisse poursuit sa rééducation à Paris, au centre Ooredoo. Agé de 36 ans, le joueur n’a pas l’intention de se retirer et pourrait communiquer prochainement sur sa date de reprise. « Je veux vraiment revenir, revenir aux émotions que le tennis me procure, au stade, aux fans. Cette vie me manque terriblement » confiait Wawrinla récemment. Alors qu’il se soigne à Paris, le Suisse a tenu à remercier Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, qui lui a permis de récupérer au Camp des Loges.

« J’avais besoin de ça pour pouvoir me relancer et continuer ma carrière »