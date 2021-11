Tennis

Tennis : Roger Federer affiche un énorme objectif avant sa retraite !

Publié le 17 novembre 2021 à 13h35 par B.C.

Actuellement à l’écart en raison d’une nouvelle blessure au genou, Roger Federer espère encore briller lors d’un Grand Chelem.

À 40 ans, Roger Federer se rapproche de la retraite. Le Suisse a été confronté à plusieurs problèmes physiques et doit actuellement prendre son mal en patience après une nouvelle opération au genou droit cet été. Interrogé par La Tribune de Genève , l’ancien numéro 1 mondial s’est d’ailleurs montré prudent concernant son retour. « La vérité, c’est que je serais incroyablement surpris de jouer Wimbledon (ndlr. en juillet); autant dire que l’Australie n’entre même pas en ligne de compte. Et cela n’a rien d’une surprise , a expliqué Federer. Il faut être patient pour laisser le temps à mon genou de récupérer à 100%. » Pour autant, le Suisse reste ambitieux et souhaite encore s’illustrer sur un Grand Chelem.

« Ce serait le rêve ultime de retourner en finale de Grand Chelem »