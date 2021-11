Tennis

Tennis : Vaccin, Irving... La réponse de Djokovic à la grosse sortie de Kyrgios !

Publié le 17 novembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Dernièrement, Nick Kyrgios a fait beaucoup parler de lui après avoir soutenu les prises de position de Kyrie Irving et de Novak Djokovic. Une déclaration à laquelle a répondu le Serbe.

Kyrie Irving et Novak Djokovic ont un point commun : ils ne sont pas vaccinés. Ainsi, les deux sportifs sont au cœur de nombreuses polémiques depuis plusieurs semaines, ce qui ne semble pas être au goût de Nick Kyrgios, comme l'Australien l'a récemment déclaré dans le podcast No Boundaries : « Kyrie, Novak... ces gars ont tant donné, tant sacrifié. Ce sont des athlètes mondiaux que des millions de gens regardent. Je pense que ce n'est pas bien, moralement, de forcer quelqu'un à être vacciné. Je ne pense pas qu'il est juste de forcer quelqu'un (à être vacciné) et de dire "tu ne peux pas venir jouer ici parce que tu n'es pas vacciné." » Un soutien surprenant mais appréciable pour Novak Djokovic.

« La liberté de choix est essentielle pour tout le monde »