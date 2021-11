Tennis

Tennis : La sortie ahurissante de Nick Kyrgios sur Roland-Garros !

Publié le 16 novembre 2021 à 13h35 par B.C.

Connu pour son franc-parler, Nick Kurguis a évoqué son désamour pour Roland-Garros sans aucune langue de bois.

Si certains profitent de Roland-Garros pour s’illustrer sur terre battue, ce n’est pas le cas de Nick Kyrgios. Ce dernier n’affiche pas un grand amour pour cette surface et peine à se faire remarquer chaque année du côté de la Porte d’Auteuil. L’Australien, qui pointe à la 90e place du classement ATP, n’est jamais parvenu à dépasser le 3e tour de Roland-Garros, de quoi peut-être expliquer sa frustration pour le Grand Chelem parisien.

« C’est le pire putain de Grand Chelem que j’ai jamais vu »