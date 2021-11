Basket

Basket - NBA : Kyrgios utilise Djokovic pour tacler Kyrie Irving !

Publié le 16 novembre 2021 à 18h35 par A.D.

Comme Novak Djokovic, Kyrie Irving refuse de se faire vacciner pour pouvoir exercer son sport. Toutefois, les deux hommes ne sont pas traités de la même manière. Selon Nick Kyrgios cela s'explique par le fait que l'Américain est moins influent que le Serbe.

Alors qu'il ne veut pas se vacciner, Kyrie Irving fait l'objet de vives critiques car il ne peut pas aider les Brooklyn Nets en NBA cette saison. Au contraire, Novak Djokovic peut exercer son sport sans être pris en grippe, même si seuls les joueurs vaccinés peuvent disputer l'Open d'Australie. Selon Nick Kyrgios, Kyrie Irving et Novak Djokovic ne disposent pas du même traitement de faveur car ils n'ont pas la même aura à l'échelle mondiale.

«Kyrie Irving est vraiment connu dans le monde, mais Novak Djokovic est à un niveau bien au dessus de ça»