Basket - NBA : Anthony Davis glisse un tacle involontairement à Westbrook !

Publié le 11 novembre 2021 à 23h35 par A.D.

Auteur d'une grosse prestation face au Miami Heat, Russell Westbrook a été l'un des grands artisans de la victoire des LA Lakers. Alors qu'il a voulu rendre hommage à son coéquipier, Anthony Davis lui a adressé un tacle involontairement.

Grâce à un Russell Westbrook des grands soirs, les LA Lakers se sont imposés ce jeudi face au Miami Heat (120-117). En effet, The Brodie a réalisé un triple-double avec 25 points, 12 rebonds et 14 passes. Présent en conférence de presse à l'issue de la partie, Anthony Davis a voulu rendre hommage à Russell Westbrook et pointer du doigt son gros match. Toutefois, AD a mis l'accent sur sa faiblesse du soir de son partenaire sans le vouloir, à savoir ses pertes de balles.

«Il a signé un triple-double, pas un quadruple-double»