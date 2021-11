Basket

Le Tours Métropole Basket rejoint les Meneurs de Bpifrance !

Publié le 10 novembre 2021 à 11h59 par Alexis Bernard mis à jour le 10 novembre 2021 à 12h01

Avec pour objectif de monter en ProA, le Tours Métropole Basket dispose d’un projet parfait pour les Meneurs de Bpifrance. L’écurie tourangelle vient de rejoindre la communauté.