Basket - NBA : Les mots forts de Chris Paul après son incroyable performance !

Publié le 3 novembre 2021 à 12h35 par La rédaction

À 36 ans, Chris Paul s'est inscrit un peu plus dans l'histoire de la NBA. Le meneur de Phoenix est devenu le troisième meilleur passeur de l'histoire de la ligue.

Arrivé en 2005 en NBA, Chris Paul joue toujours au plus haut niveau, même à 36 ans. Lors de la victoire de Phoenix contre les New Orleans Pelicans mardi (112-100), CP3 a délivré 18 passes décisives. Ainsi, son total en carrière s'élève à 10 346 offrandes, faisant du meneur des Suns le troisième meilleur passeur de l'histoire de la NBA, derrière John Stockton (15 806) et Jason Kidd (12 091).

« Je suis reconnaissant et je remercie Dieu pour cette chance »