Etoile Angers Basket, nouveau meneur de Bpifrance

Publié le 3 novembre 2021 à 15h29 par Alexis Bernard mis à jour le 3 novembre 2021 à 16h38

Auteur d’un début de saison de rêve, l’Etoile Angers Basket continue d’avancer sur son petit nuage avec la signature d’un partenariat avec Bpifrance. L’occasion de faire grandir un peu plus la communauté des Meneurs.

Avec la volonté, la proximité et la simplicité comme moteur de son projet, l’EAB (L’Etoile Angers Basket) répond à toutes les critères de Bpifrance et de sa communauté de « Meneurs ». Cette communauté qui dispose désormais d’une plateforme exclusivement dédiée, avec la volonté de mettre en relation les acteurs de l’innovation dans le monde du sport. « Par notre expertise dans l’innovation, il était logique d’aborder le sujet de l’innovation dans le sport, avec ambition d’être le relai d’information et de mise en relation entre le monde sportif et celui des entreprises, et ainsi assurer le mariage entre excellence entrepreneuriale et performance sportive , explique Patrice Bégay, Directeur exécutif Communication et Bpifrance Excellence. A l’Etoile Angers Baset, on a tout ça. Le slogan du club est aussi fort que révélateur : « Gagnons ensemble ». Dans la convivialité, dans le fairplay, dans la citoynneté. C’est un club ambitieux qui vise la montée en ProB dès que possible. C’est un club qui joue à fond sur la formation et le développement de ses joueurs et joueuses. Un engagement pour tous, qu’il soit social, économique, collectif. Tout ce qu’est Bpifrance ».



Avec un réseau de partenaires très dense pour un club de National (165 partenaires), l’EAB est en avance sur son développement et ses objectifs. Un accélérateur de croissance régionale qui devrait vite rejoindre l’élite du basket français. Leader de son championnat avec une défaite en neuf rencontres, le club angevin a de beaux jours devant lui. Et Bpifrance, désormais, à ses côtés…