Basket - NBA : Westbrook reçoit un message fort d'une star des Lakers !

Publié le 7 novembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Auteur d'un nouveau match décevant lors de la défaite des Los Angeles Lakers face aux Portland Trail Blazers dimanche (105-90), Russell Westbrook est sous le feu des critiques. Carmelo Anthony a tenu à soutenir son coéquipier.

Les Los Angeles Lakers ont du mal depuis le début de la saison. Après 10 matchs, le bilan de la franchise californienne est mitigé avec 5 victoires et autant de défaites. La dernière en date face aux Portland Trail Blazers (105-90) pourrait laisser des séquelles à Los Angeles, qui doit déjà faire sans LeBron James. Anthony Davis est sorti blessé et Russell Westbrook a encore déçu, avec 8 points, 9 rebonds et 6 passes décisives en près de 30 minutes passées sur le parquet. De son côté, le vétéran Carmelo Anthony a exprimé son soutien à son meneur après la rencontre.

« On se doit juste d’être là pour le soutenir »