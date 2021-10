Basket

Basket - NBA : Draymond Green glisse un tacle à James Harden !

Publié le 31 octobre 2021 à 22h35 par La rédaction

Alors que la NBA a réalisé quelques modifications dans son règlement pour éviter les fautes abusives, Draymond Green a validé ces changements. Le joueur des Warriors a également profité de l'occasion pour adresser un tacle à James Harden.

Connu notamment pour son excellent jeu défensif, Draymond Green savoure la révolution faite par les instances de la NBA avant le début de la saison. En effet, certains attaquants abusaient auparavant du règlement afin d'obtenir très facilement des fautes en se jetant sur leurs adversaires. Désormais, cela n'est plus possible, même pour les plus grandes stars comme James Harden. Le joueur des Brooklyn Nets s'est construit une certaine réputation au cours de sa carrière, que n'a pas manqué de lui rappeler Draymond Green des Golden State Warriors.

«James Harden est l'un des meilleurs dans ce domaine»