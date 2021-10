Basket

Basket - NBA : Miami, insulte... Cette grosse anecdote sur LeBron James !

Publié le 29 octobre 2021 à 19h35 par A.D.

Ancien partenaire de LeBron James du côté du Miami Heat, Udonis Haslem a été le témoin d'une scène surréaliste avec un supporter. Une anecdote que U.D. n'a pas manqué de raconter.

Lorsqu'il portait encore les couleurs du Miami Heat, LeBron James se faisait souvent prendre en grippe par des supporters. Et comme l'a révélé Udonis Haslem, il arrivait même à King James de se faire insulter directement. Lors d'un entretien accordé à GQ , l'ancien pensionnaire du Miami Heat a raconté une scène surréaliste à laquelle il a assisté avec LeBron James.

«Hé LeBron, va te faire foutre !»