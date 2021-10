Basket

Basket - NBA : Les confidences de Westbrook après ses débuts ratés aux Lakers !

Publié le 24 octobre 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 24 octobre 2021 à 20h37

Alors que les Lakers ont perdu leurs deux premiers matchs de la saison, l'intégration de Russell Westbrook est pointée du doigt. Le meneur s'est confié sur ses débuts compliqués.

Malgré un effectif XXL, les Los Angeles Lakers sont à la peine cette saison. Arrivé cet été, Russell Westbrook semble avoir du mal à trouver sa place aux côtés de LeBron James et d'Anthony Davis, entre autres. Avec deux défaites en autant du matchs, qui plus est à domicile, les Lakers se doivent de relever la tête contre Memphis, dans la nuit de dimanche à lundi. Pour autant, Russell Westbrook tient lui à se montrer rassurant.

«J’accepte l’adversité»