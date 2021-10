Basket

Basket - NBA : Le constat de Giannis Antetokounmpo après la débâcle des Bucks !

Publié le 22 octobre 2021 à 19h35 par La rédaction

Champion en titre, Milwaukee s'est totalement manqué pour son deuxième match de saison régulière. Les Bucks se sont en effet lourdement inclinés sur le parquet de Miami (135-97). Pour Giannis Antetokounmpo, son équipe devra vite réagir.

Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas pour Milwaukee. Deux jours après la belle victoire des Bucks contre les Brooklyn Nets (127-107), les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo n'ont pas réussi à réitérer leur performance. Face à un Miami Heat en feu pour son premier match à domicile de la saison, Milwaukee n'a pas eu d'autres choix que de subir pendant une bonne partie de la rencontre.

« Notre cinq de départ n'avait pas beaucoup joué ensemble »